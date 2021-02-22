В мэрии Красноярска на языке цифр объяснили, почему не удается очистить город от снега Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска на языке цифр объяснили, почему не удается очистить город от снега. Также в администрации города объяснили, почему не планируют закупать больше спецтехники.

- Общая протяженность улиц города примерно 1400 километров. Чтобы привести их в порядок, надо в сутки очищать примерно 700 км дорог. Для этого надо использовать большие снегоуборочные комплекты – грейдер, снегопогрузчик и самосвал. В городе могут сформировать 15 больших комплектов, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

За смену такой комплект может убрать снег на участке протяженностью от 3 до 7 километров. То есть за смену рабочие чистят минимум 45 километров дорог. При этом основная часть работ приходится на ночь.

В мэрии рассматривали вопрос о закупке дополнительной техники. Основные проблемы – это высокая стоимость, размещение и обслуживание автопарка, кадровый дефицит.