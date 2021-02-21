Красноярские общественники обсудили переименование архипелага Северная земля Фото: Мария ЛЕНЦ

Общественная палата Красноярского края провела общественные слушания о возможности переименования архипелага Северная земля, точнее возвращения ему старого наименования – Земля императора Николая II. В конце 2020 года с такой инициативой в органы власти края обратились депутат Госдумы Виктор Зубарев, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, путешественник Федор Конюхов и другие.

Дискуссия прошла в формате видеоконференции, в ней приняли участие представители общественности и научного сообщества: председатель Красноярского краевого отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Игорь Спириденко, замдиректора Красноярского краеведческого музея Иван Черкасов, Заслуженный штурман СССР Почетный полярник РФ Валентин Удалов, Почетный полярник РФ гидрограф Геннадий Доронин, политолог Сергей Комарицын, доцент кафедры истории России Гуманитарного института СФУ Анна Дворецкая и другие.

Выступавшие в основном говорили о том, что более 90 лет архипелаг знают, как Северная земля, именно так он обозначен на всех картах мира, используется в научной литературе и образует один из ключевых структурных элементов Арктического фронтира России.

Протокол общественных слушаний будет рассмотрен депутатами Заксобрания края, решение остается за ними. К слову, десять лет назад аналогичная инициативу по переименованию Северной земли уже была отклонена.