В Хакасии иномарку занесло на стоявших у кафе людей: есть погибший. Фото: МВД России по Республике Хакасия

В Хакасии иномарку занесло на стоявших возле кафе людей. Что стало причиной, предстоит выяснить сотрудникам полиции, экспертам. Известно, что трагическое ДТП произошло на 35-м километре Аскизского тракта (трасса Абакан – Ак-Довурак).

Предварительно известно, что возле придорожного кафе стоял ВАЗ 21124. Двое мужчин, 28 и 47 лет, находились возле раскрытого багажника. И в тот момент, когда «Тойота Камри» вылетела с дороги прямо на них, они не успели отреагировать и спастись, иномарка прижала их своим боком к ВАЗу.

В результате молодой человек скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи. Второго мужчину доставили в больницу, у него множественные серьезные травмы. С ними была 22-летняя девушка, ей повезло, она успела отбежать, поэтому получила только ушибы.

Водитель «Тойоты Камри» 1955 года рождения пояснил, что намеревался подъехать к кафе. Он предпринял попытку замедлить скорость, чтобы заехать на парковку, однако на гололеде машину начало раскручивать и справиться с заносом транспортного средства ему не удалось.