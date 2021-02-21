Житель Ачинска отсудил у интернет-магазина двойную стоимость автомобильных шин Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска отсудил у интернет-магазина солидную сумму – 54 806 рублей. Это более чем в два раза больше того, что мужчина заплатил, когда приобретал автомобильные шины. Как ему это удалось, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства как раз оказывали помощь покупателю при составлении искового заявления в суд.

В июне прошлого года ачинец присмотрел на официальном сайте ООО «ЭЛЕМЕНТ» шины для своего автомобиля. Напомним, что это был самый пик коронавируса, магазины были закрыты, но торговля через интернет выручала многих. Покупатель оплатил товар однако так и дождался его.

Решением мирового судьи требования потребителя удовлетворены, в его пользу, как уже сказано выше, взыскано 54 806 рублей:

- стоимость товара – 25 384;

- неустойка – 10 153;

- компенсация морального вреда – 1 000 рублей;

- штраф – 18 268 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.