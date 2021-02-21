Особая жестокость: в Красноярском крае ревнивец заживо поджег свою подругу

В Красноярском крае ревнивец заживо поджег свою подругу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Партизанском районе края 58-летний мужчина пытался заживо сжечь свою подругу. Ход и результаты расследования этого уголовного дела, совершенного с особой жестокостью, взяла на свой контроль прокуратура. Ведет расследование ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии в начале февраля этого года подозреваемый и потерпевшая совместно распивали спиртные напитки в гараже на приусадебном участке. Между ним произошла ссора на почве ревности. Мужчина облил женщину спиртом, затем поджег спичку и бросил в нее. Если бы ни хозяйка участка, которая услышала крики, прибежала и потушила огонь, все могло бы завершиться трагедией.

Пострадавшую доставили в реанимацию, она жива, врачам удалось спасти ей жизнь. Подозреваемого арестовали, ему грозит суровое наказание – от 8 лет до пожизненного лишения свободы.