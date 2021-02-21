В Красноярске выбрали воспитателя года

Воспитатель года Анастасия Осокина и глава Красноярска Сергей Еремин. Фото: администрация города

В Красноярске выбрали лучшего воспитателя. Выбор у комиссии был нелегким, ведь на конкурс «Воспитатель года» подали заявки 111 работников дошкольных учреждений. На предварительных этапах они готовили эссе, интернет-портфолио и визитные карточки, демонстрировали навыки в работе с детьми и защищали перед конкурсной комиссией свои педагогические находки. В результате отбора в финал конкурса вышли 10 педагогов – 6 воспитателей, учитель-логопед, два музыкальных работника и инструктор по физической культуре.

Победителем стала Анастасия Осокина из детского сада №268. Она презентовала проект «Круг детских идей», который реализует в своей работе. В помещении ее группы установлена маркерная доска и ребятишки могут каждую неделю фиксировать свои планы на ней. К примеру, на этой неделе главная тема – День защитника Отечества 23 февраля – поэтому на доске ребятишки изобразили флаги, звезды и ракеты.

Учитель года получила сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Также денежные призы получили три лауреата с наивысшей суммой баллов. Все они представят Красноярск на краевом конкурсе, который стартует с 22 марта.