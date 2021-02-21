В Красноярский край этапировали подозреваемого в убийстве 4-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край привезли 41-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в убийстве, которое произошло почти 4 года назад. Все эти годы он скрывался от органов следствия, хотя его личность и была установлена по горячим следам. И только недавно стало известно, где он прячется.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. 15 апреля 2017 года на озере Парное в Шарыповском районе рыбачили две компании. Одна – из Ачинского района, другая – из Кемеровской области. Вечером они напросились на ночлег к местной жительнице, которая сдавала жилье в аренду.

Рыбаки устроили застолье, между двумя мужчинами из разных компаний разгорелась ссора. Повод был пустяковый, но последствия оказались трагическими: кемеровчанин нанес противнику смертельное ножевое ранения. А когда осознал, что натворил, он бросился в бега.

16 февраля 2021 года в городе Кемерово оперативными сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю было установлено местонахождение подозреваемого в убийстве, он был задержан доставлен в Шарыповский район, где было совершено преступление.