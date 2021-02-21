Житель Хакасии забил насмерть двух мужчин, оскорбивших его подругу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель хакасской столицы забил насмерть двух мужчин, которые оскорбили его подругу. Произошло это вечером 17 февраля на территории садового товарищества «Изумрудный». Предварительную информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия обвиняемый вместе с товарищем и подругой пришли в гости к потерпевшим в дачный поселок. Там устроили застолье. Веселье было в самом разгаре, но вдруг один из хозяев дома поссорился с гостьей, стал оскорблять ее нецензурными словами. Обвиняемый не стерпел и стал заступаться. В ходе разборок началась драка. Точнее избиение: мужчина стал наносить беспорядочные удары кулаками, ногами, стулом и обидчику. А затем и его товарищу, который за него заступился.

В результате оба потерпевших скончались на месте происшествия. А обвиняемого заключили под стражу. Идет расследование.