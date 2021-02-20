Рабочие, пропавшие под завалами в Норильске, найдены мёртвыми

Погибших не успели спасти

В Норильске найдены тела двух рабочих под завалами обломков зданий. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

- Обнаружены тела еще двоих рабочих, - сообщили в следкоме.

МЧС сообщает, что поисковые работы завершены. Тела извлечены на месте обрушения галереи дробильного цеха. На месте работали более 200 человек и 60 единиц техники.

Напомним, мы сообщали, что в Норильске обрушились здание пункта перегрузки руды и пешеходная галерея Норильской обогатительной фабрики. Компания принадлежит ООО «Медвежий ручей». Под завалы попали люди – 8 человек. Спасатели уже извлекли шестерых. Среди них есть один погибший, а 5 человек получили травмы средней тяжести. Двое из пострадавших выбрались самостоятельно, остальных извлекли специалисты.

Как сообщало МЧС, обрушения произошли на площади около 1000 кв.м. Работы на месте проводились в 3-х сменном режиме, регулярно объявлялась минута тишины. Всего 213 человек и 59 единиц техники. От МЧС - 113 человек личного состава и 16 единиц техники

В данный момент Государственной инспекцией труда организовано расследование несчастного случая, сотрудники выехали на место происшествия. Также возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как прокомментировали в «Норникеле», на разборе завалов работают силы МЧС, сотрудники военизированной горно-спасательной части и газоспасательной службы, всего более 70 человек. Привлечены 15 единиц спасательной техники, экскаваторы, бульдозеры, автокраны. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт». Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

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