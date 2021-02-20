Красноярский директор «Красконцерта» Александр Мелкумян не смог справиться с коронавирусом и скончался

Александр Мекумян Фото: instagram.com/krasconcert/

Сегодня стало известно о смерти красноярского директора гастрольного агентства «Красконцерт» Александра Мелкумяна. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.

Известно, что ковид Александр подхватил, когда лёг в больницу на плановую операцию. По состоянию здоровья его перевели на аппарат ИВЛ, но Мелкумян не смог перебороть инфекцию.

- Александр Сергеевич проше л большои путь и сделал очень много для культурного развития Красноярска, благодаря ему многие зрители увидели своих кумиров!, - пишут коллеги директора в соцсетях.

Дата и время прощания будет сообщена позднее.