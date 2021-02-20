В Якутске устанавливают на улицах светодиодное освещение

Замена происходит по просьбе жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске продолжается замена устаревшего уличного освещения на современные светодиодные светильники. Установка началась после того, как жители Центрального района обратились с просьбой замены к исполняющему обязанности главы города Евгению Григорьеву.

Как сообщает администрация Якутска, новое оборудование установлено в кратчайшие сроки.

- Наряду с этим, продолжается модернизация линии наружного освещения. В квартале «А» натриевые светильники в количестве 56 штук на опорах заменены светодиодными. Такая же работа проведена на ул. Белинского – на участке от ул. Петровского до ул. Кулаковского, на дамбе 202 микрорайона – на участке от ул. Хабарова до лодочной станции. В рамках текущего обслуживания наружного освещения города на улице Каландаришвили (на участке от проспекта Ленина до улицы Чайковского) также заменили 58 натриевых ламп на светодиодные, - отмечает пресс-служба руководства города.

Как рассказали в МУП «Горсвет», в 2020 году в рамках муниципальной программы «Светлая столица» установлено 280 опор, из которых 91 - в пригородах Якутска. На эти цели выделено 20 млн рублей из городского бюджета. К 2024 году планируется осветить 100 % всех улиц города Якутска, в том числе и пригородные улицы.

Сейчас городской округ освещен на 64%. Всего установлено около 14 тысяч опор освещения, из них только 3 тысячи — современные светодиодные, а остальные — дуговые.