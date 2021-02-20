Житель Ачинска погиб, катаясь на тюбинге, привязанном к автомобилю

Та самая злополучная "плюшка" Фото: ГИБДД

В Ачинске погиб молодой парень, катаясь на тюбинге. Горожанин на «плюшке» попал в аварию вместе с автомобилем и скончался от полученных повреждений. Как сообщают в ГИБДД, все участники происшествия были трезвые.

Оказалось, что тюбинг буксировался автомобилем «ВАЗ-21124» на гибкой сцепке. 22-летний водитель допустил занос «плюшки», в которой сидел погибший, с выездом на встречную полосу. А там любителя зимних развлечений словно дожидался автомобиль «Тойота-Рактис». В результате столкновения парень в тюбинге получил множественные травмы и скончался.

Водитель ВАЗа получил административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров. Также следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Сотрудники ГИБДД призывают любителей активного отдыха воздержаться от подобных смертельно опасных развлечений на дороге. Несущаяся со скорость автомобиля «плюшка» неуправляема. При торможении или повороте автомобиля прицепленный к нему тюбинг способен «залететь» под колеса, а находящийся на нем человек может получит смертельные травмы.