Отмечаем День защитника Отечества вместе с ТРЦ «Планета»

День защитника Отечества уже давно перестал быть праздником исключительно военнослужащих. В этот день женщины поздравляют всех мужчин из своего ближайшего окружения: любимого человека, родственников, друзей и коллег. Но что же подарить, чтобы презент понравился и оказался уместным?

Мы поможем облегчить ваши поиски и предлагаем подборку подарков на любой вкус и бюджет. Все подарки можно приобрести в ТРЦ «Планета»!

10 идей подарков мужчинам на День защитника Отечества

1. Внешнийаккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Fast Charge 18W 10000mAh Silver, DNS, 1 499 рублей

2. РюкзакдляноутбукаРюкзакAceline BR1503NB черный, DNS, 999 рублей

3. Пижамный комплект с шортами Batman, Reserved, 1 699 рублей

4. Кроссовки мужские FILA Skymotion, «Спортмастер», 4 499 рублей

5. ТермокружкаEmsaTravelMugWaves 0,36л Black (N2010500), «М.Видео», 2 490 рублей

6. Худи Relaxed Fit, H&M, 1 799 рублей

7. Часы мужские, Sunlight, 2 490 рублей (по акции) без скидки - 4 980 рублей

8. Анатомическая подушка, Askona, 4 990 рублей

9. Бутылка для воды PUMA TR BOTTLE SPORTSTYLE, Puma, 1 490 рублей

10. Фитнес-браслет XiaomiMiBand 4, Huawei, 2 990 рублей

Удивляем мужчин вместе с TikTok

В преддверии праздников ТРЦ «Планета» запустил специальный конкурс «Битва тиктокеров», в которой участники могут выиграть iPhone 12 и другие ценные призы.

Специально для битвы в «Планете» установили 4ярких, тематических фотозон: зона в виде большой иконки приложения Instagram, зона с разнообразными смайликами, романтичная пушистая фотозона с неоновой вывеской в ярко-розовом цвете, а также красная артхаусная фотозона с цветочными водопадами, вылезающими из стиральных машин.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на аккаунт «Планеты» (@tc_planeta) в Instagram, снятькреативый контент на фоне фотозоны, азатем опубликовать фото или видео в основной ленте или сторизInstagram, отметив аккаунт «Планеты» @tc_planeta и добавив хэштег #ТикТок_битва. После этого нужно написать в директ аккаунта «Планеты» слово «Участвую».

Конкурс будет продолжаться с 14 февраля по 8 марта 2021 года, а итоги конкурса будут опубликованы уже 10 марта в 18:00 на странице @tc_planeta в Instagram.

Все фотозоны будут расположены в атриуме, вход №2 со стороны ул. Алексеева.

Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krs.planeta-mall.ru.

Испытайте удачу, снимите видео вместе с вашим мужчиной, родными, друзьями и получите шанс выиграть новый смартфон!

Ждем вас за покупками в ТРЦ «Планета»!