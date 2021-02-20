Поиски пропавших продолжаются

В Норильске сегодня ночью обрушились здание пункта перегрузки руды и пешеходная галерея Норильской обогатительной фабрики. Видео с обрушения на фабрике в Норильске 20 февраля 2021 предоставил Следственный Комитет.

На данный момент известно, что площадь обрушения составила около 1000 кв.м. МЧС сообщает, что под завалами были 8 человек – работники ООО «Норильскникельремонт». Спасатели уже извлекли шестерых. Среди них есть один погибший, а 5 человек получили травмы средней тяжести. Двое из пострадавших выбрались самостоятельно, остальных смогли специалисты. Еще двое считаются пропавшими, на месте ЧП ведутся активные поиски.

Государственной инспекцией труда организовано расследование несчастного случая. Также СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как прокомментировали в «Норникеле», на разборе завалов работают силы МЧС, сотрудники военизированной горно-спасательной части и газоспасательной службы, всего более 70 человек. Привлечены 15 единиц спасательной техники, экскаваторы, бульдозеры, автокраны. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт». Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

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