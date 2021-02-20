«Внимание, красноярцы»: в центре города будет ограничена парковка и стоянка на проспекте Мира

Ограничения продлятся всего 2 дня Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске администрация города приняла решение запретить остановку и стоянку транспорта на участке проспекта Мира. Связано это с тем, что 23 и 24 февраля будут проведены работы по обслуживанию дорожно-уличной сети.

Остановка и стоянка транспорта будут временно запрещены на участке проспекта Мира от ул. 9 Января до ул. Парижской Коммуны. Ограничения будут действовать в дневное время с 06:00 часов утра до 22:00 часов 23 февраля 2020 года, а также с 23:00 23 февраля до 22:00 24 февраля 2021 года.

Водители смогут обнаружить место с ограничением по специально выставленным дорожным знакам.