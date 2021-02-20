В Красноярском крае отменены школьные перевозки 20 февраля из-за метели

Фото: ГИБДД

Из-за погодных условий красноярское ГИБДД совместно с руководством районов отменили все школьные рейсы. Учащиеся некоторых районов красноярского края не будут доставлять в свои учебные заведения из-за создавшихся погодных условий.

- Полностью отменены перевозки в следующих районах: Канский, Рыбинский, Иланский, Шушенский, Ермаковский, Тасеевский, Дзержинский. Частично приостановлены перевозки в районах: Березовский, Минусинский, Манский, Партизанский, Уярский, Козульский, Балахтинский и в Шарыповском округе. В данных районах сложилась неблагоприятная метеорологическая обстановка из-за температурных перепадов, обильного снегопада и сильного ветра, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД и дорожные организации принимают все необходимые меры по стабилизации ситуации, которые необходимы для строгого соблюдения требований безопасности перевозок детей.