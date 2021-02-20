На пожаре в микрорайоне Солнечном погиб подросток-инвалид

Одного ребенка удалось спасти, а другой погиб Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, в микрорайоне Солнечном загорелась одна из многоэтажек. Возгорание было успешно ликвидировано пожарными, но, как сообщают жители дом по улицы 60 лет образования СССР, там погиб подросток с инвалидностью. В МЧС подтвердили информацию о погибшем, но не уточнили, кто именно это был.

Тем временем в соцсетях местные жители уже начали сбор средств на похороны, чтобы помочь матери. Как рассказывают жильцы, она воспитывала мальчика одна. Многие проживающие знали эту семью и очень сочувствуют маме погибшего.

Также в комментариях пользователи упоминают, что из-за автомобилей, которыми был заставлен весь двор, спецтехника какое-то время не могла подобраться к загоревшемуся дому.

Напомним, что накануне в микрорайоне Солнечном произошел пожар. Загорелась 9-этажка на улице 60 лет образования СССР. Пожарные считают, что причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы смогли спасти маленького ребенка и одного взрослого из пожара, но еще один человек, к сожалению, погиб.

Корреспонденту «КП»-Красноярск пока не удалось подтвердить информацию в Следственном Комитете о личности погибшего.