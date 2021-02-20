Житель Красноярска сдал Audi Q5 в сервис перед командировкой, а по приезду узнал, что у машины появился новый владелец

Мужчины в Красноярске не было около года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярскую полицию обратился местный житель с заявлением, что у него исчез автомобиль. Мужчина уезжал в длительную командировку и оставил Audi Q5 в одном из автосервисов у своего знакомого. Вернувшись, обнаружил, что товарищ скончался, а автомобиль исчез.

Сотрудники полиции заявление приняли, организовали доследственную проверку по статье «Кража, совершенная в крупном размере» и стали разбираться в ситуации.

Оказалось, что знакомый, которому был оставлен автомобиль почти на год, был ранее судим по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Также полицейские выяснили, что он погиб только в декабре 2020. Автомобиль потерпевший оставил у него в автосервисе в феврале 2020, а уже 16 марта у иномарки был новый владелец.

Пока неизвестно, как Audi Q5 была перерегистрирована на нового хозяина, но нынешний обладатель утверждает, что купил её в автосалоне.

Проверка продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.