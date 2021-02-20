Красноярского КАМАЗиста, сбившего пешехода, ожидает суд

Пешеход серьезно пострадал, а затем скончался Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении водителя КАМАЗа, сбившего горожанина на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщает МВД, парень серьезно пострадал, а затем скончался.

- В октябре 2020 г. водитель 1971 года рождения, двигаясь по ул. Грунтовой в Кировском районе Красноярска, на груженом щебнем автомобиле марки «КАМАЗ» допустил наезд на пешехода 1994 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, с которыми он с места происшествия был госпитализирован в больницу, где в тот же день скончался от полученных травм, - рассказали в ведомстве.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование завершено, дело передано в суд.