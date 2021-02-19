Красноярцам предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечил покрытием сети территорию, где проживаетболее 2,6 млн жителей Красноярского края. Новым клиентам компания предлагает протестировать услуги при подключении с тарифом «Мой онлайн». Если клиента не устроит качество, Tele2 вернет деньги.

Красноярцев приглашаютпротестировать качество голосовой связи и высокоскоростного интернетаTele2старифом «Мой онлайн».За 350 рублей в месяцпредложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 450 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России.Такжепользователям тарифа доступны выгодные возможности: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут и сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе.

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход:если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качествосвязи, Tele2вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этогодостаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки.Акция проходит с 15 февраляпо 28 марта2021 года. Подробности доступны на сайте проекта.