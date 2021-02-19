В Ленинском районе Красноярска сформируют единое парковое пространство Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Ленинском районе Красноярска сформируют единое парковое пространство. В прошлом году обустроили территорию вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», а в этом планируют заняться сквером у ДК им. 1 Мая. Здесь уложат брусчатку, сделают площадь с качелями, поставят уличную мебель и создадут велодорожку.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в планах дополнительно озеленить сквер. На территории собираются высадить деревья и кустарники, также обновят и систему освещения. Фронт работ развернется по направлению к парка им. 1 Мая и набережной Енисея.

На вопросы связанные с благоустройством ответил мэр Сергей Еремин в рамках «часа района». Традиционно он провел выездное совещание и начал объезд с посещения дворовой территории по улице Юности, 4. В прошлом году здесь сделали детскую площадку. Деньги выделил благотворительный фонд всемирно известного мецената, Почетного жителя Красноярского края и Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена.