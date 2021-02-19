Улицы в Красноярске круглосуточно чистят от снега Фото: Мария ЛЕНЦ

Улицы в Красноярске круглосуточно чистят от снега. Сегодня, в пятницу, 19 февраля, снова выпали осадки. Чтобы очистить город, задействовали парк муниципальной техники, также привлекают машины сторонних предприятий.

- В основном улицы и дороги прометают с помощью специальных машин. Самые скользкие участки улиц выборочно обработали противогололедными и снегоплавильными материалами. В зоне пристального внимания очистка пешеходных зон, подходов к остановкам, городских магистралей и путей следования маршрутов общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что днем ранее, 18 февраля, на дорогах работало 234 единицы техники, а в ночь на 19 февраля задействовали 169 единиц техники. К уборке снега привлекли 503 рабочих. За прошедшие сутки с улиц краевой столицы вывезли 948 КамАЗов снега.

Автолюбителей убедительно просят быть бдительными при управлении автомобилями. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.