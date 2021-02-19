В Красноярске при строительных работах повредили 16 энергообъектов

В Красноярске происходят повреждения энергообъектов компании «Россети Сибирь» по вине третьих лиц. Фото: Красноярскэнерго

В Красноярске все чаще происходят повреждения энергообъектов компании «Россети Сибирь» по вине третьих лиц. За 2021 год в охранных зонах ЛЭП произошло уже 16 случаев порчи оборудования, принадлежащего «Красноярскэнерго».

В первую очередь страдают кабельные линии, их повреждают при несанкционированных земляных работах подрядные организации, собственники ведомственных сетей и другие организации. Есть и случаи нарушения работы высоковольтных линий электропередачи из-за стороннего воздействия.

Один из случаев произошел на правом берегу Красноярска: промышленное предприятие проводило несогласованные работы в охранной зоне линии 110 кВ – здесь решили установить систему видеонаблюдения, набросив провода прямо на линию высокого напряжения. К счастью, обошлось без травм. Еще один пример: снос здания трансформаторной подстанции (ТП) на правом берегу города и практически «захват» строительной компанией одной из ТП в районе театра Оперы и балета.

В Свердловском районе во время планового осмотра энергообъектов бригада не обнаружила бывшей подстанции на улице Вавилова – от помещения осталась лишь горка кирпичей. Здание попало в зону, где велось строительство жилого дома, и его просто снесли без согласования с собственниками. Специалисты «Красноярскэнерго» подали в правоохранительные органы заявление по факту неправомерного сноса здания ТП.

В компании «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» отмечают, что около 10 % всех нарушений электроснабжения в Красноярске происходит именно по причине стороннего воздействия. А расходы за ущерб приходится нести компании.

Сложная ситуация сложилась с трансформаторной подстанцией в центре города на улице Дубровинского. Она попала в зону строительства. На стройплощадке, которая развернулась вокруг подстанции, энергетиками обнаружено вскрытие 19-ти кабельных линий. При производстве земляных работ были повреждены еще четыре кабельных линии, от которых запитано здание Театра оперы и балета. Однако застройщик ограничивает доступ энергетиков к ТП, поскольку объект находится на его территории. А обслуживать и проверять работу подстанции, от которой получают электроснабжение крупные и культурно значимые объекты в центре города, энергетики обязаны. Энергетики опасаются, что «исчезновение» данной ТП, даже не по вине строителей, повлечет более серьезные последствия. Без электроэнергии могут остаться здание Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, ресторан «Фон Барон», комплекс фонтанов «Реки Сибири», освещение коммунального моста и фонтаны на Театральной площади, а также прокуратура Центрального района, ПАО «Русгидро», «Красноярскэнергосбыт», бизнес-центр «Европа», ресторанно-гостиничные комплексы «Красноярск», Ibis и Novotel.

По факту повреждения кабельных линий подано заявление в правоохранительные органы. Но энергетики продолжают предпринимать меры по обеспечению дополнительных круглосуточных мероприятий по охране этой трансформаторной подстанции.