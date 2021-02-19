В Красноярском крае в ночь на 20 февраля ожидается мокрый снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в ночь на 20 февраля ожидается мокрый снег. В основном непогода охватит южные районы региона. Синоптики сообщают, что отложения мокрого снега будут на проводах и деревьях, в горах ожидается сильный и очень сильный снег. В течение суток 20 февраля на юге региона будет сильный западный ветер с порывами до 20-25 м/с.

- Жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности при усилении ветровой нагрузки. Пожалуйста, по возможности не покидайте квартиры, а если на улицу выйти пришлось, тогда не стойте под балконами, деревьями, рекламными щитами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Автолюбителей также просят быть бдительными при движении по дорогам во время непогоды. По возможности отложите поездки на время снегопада, если ехать все-таки нужно, тогда соблюдайте скоростной режим, дистанцию, не делайте необдуманных маневров.

Напоминаем, в экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».