В Красноярском крае осудили директора стройкомпании после обрушения моста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осудили директора стройкомпании после обрушения моста. Мужчину признали виновным в мошенничестве. Судебное заседание прошло в Минусинском городском суде Красноярского края.

По версии следствия, фигурант руководил компанией, с которой был заключен муниципальный контракт. Подрядчику нужно было капитально отремонтировать мост через протоку реки Енисей.

- Однако исполнитель нарушил закон и условия контракта и при ремонте моста использовал железобетонные плиты собственного производства, не соответствующие государственным стандартам. Кроме того, в акт приема-передачи внес заведомо ложные сведения о приобретении у сторонней организации 77 железобетонных плит. На основании документа компания, которой руководил осужденный, получила свыше семи миллионов рублей. Время спустя мост обрушился, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок три с половиной года. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.