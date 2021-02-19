Автоинспекторы в Красноярском крае помогли дальнобойщику выбраться из кювета Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Автоинспекторы в Красноярском крае помогли дальнобойщику выбраться из кювета. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Происшествие случилось в Рыбинском районе на 976 км трассы Р-255 «Сибирь».

- Мужчина самостоятельно не мог вернуть фуру на проезжую часть и позвонил по телефону «112». К месту аварии прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы организовали работу по выемке большегруза, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Кроме того, сотрудники краевой Госавтоинспекции вызвали дорожные службы. Последним надлежало посыпать на аварийном участке дороги пескосмесью. Чтобы вытащить фуру, остановили груженый лесом автомобиль MAN, перекрыли движение с обеих сторон дороги. Когда машину вытащили из кювета, водитель продолжил движение. Позже дальнобойщик позвонил в Госавтоинспекцию и оставил слова благодарности для тех, кто ему помог.