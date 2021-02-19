В Красноярске открыли первую группу дневного пребывания для пенсионеров с расстройствами памяти ФОТО: правительство Красноярского края

В Красноярске открыли первую группу дневного пребывания для пенсионеров с легкими и умеренными расстройствами памяти и внимания. Пожилых людей принимают в Красноярском центре социального обслуживания населения «Ленинский». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что пилотная площадка начала работать в рамках национального проекта «Демография». Заранее в помещениях сделали ремонт и установили оборудование, а именно кресла-реклайнеры, песочные планшеты с подсветкой, аудио и видео аппаратуру.

Как сообщили специалисты, реабилитационный курс занятий рассчитан на два месяца. Для пенсионеров организуют специальные тренинги, направленные на восстановление памяти, внимания и мышления. Также пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, смотрят фильмы и читают книги и гуляют. Пока группа работает в тестовом. Ее участников привозят с центр соцобслуживания на транспорте учреждения. В планах открыть такие же группы в «Кировском» и «Центральном» центрах социального обслуживания.