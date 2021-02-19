Якутия присоединится к всероссийской акции «Защитим память героев» ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

Якутия присоединится к всероссийской акции «Защитим память героев». Мероприятие пройдет 23 февраля. Участники события смогут отдать дань уважения поколению победителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День защитника Отечества участники акции возложат цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. В мероприятии намерены участвовать местные жители, общественник и депутаты всех уровней. Таким образом граждане смогут почтить память победителей, возложить цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны.

Как отметил руководитель Якутского регионального волонтёрского центра Василий Попов, молодежь Якутии помнит и чтит фронтовиков. В этот день - 23 февраля, не будет митингов и политических акций.