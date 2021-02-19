К «Бессмертному полку» в Красноярске присоединится медицинский батальон Фото: Мария ЛЕНЦ

К «Бессмертному полку» в Красноярске присоединится медицинский батальон. Студенты КрасГМУ пройдут с портретами красноярских медиков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Предполагается, что к участникам медицинского батальона смогут присоединиться родственники ветеранов-медиков, внесших свой вклад в Победу.

Как отметили в министерстве, в числе красноярских медиков-участников ВОВ, известные люди, например, профессора Лубенский, Роднянский, Файншмидт, Костюк, Лобынцев, Гладков. Авторы инициативы считают, что шествие медицинского батальона – это хороший способ почтить память родных и преподавателей, участвовавших в Великой Отечественной.

Цель проекта – сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Пока проект в стадии предложения. Авторы инициативы надеются, что реализовать его удастся, если нормализуется ситуация с коронавирусом.

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