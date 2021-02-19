На дорогах Красноярска установят дополнительные табло на светофорах Фото: Мария ЛЕНЦ

На дорогах Красноярска установят дополнительные табло на светофорах. В помощь участникам дорожного движения появятся изображения пешехода и стрелки, указывающей направление пешеходного движения. Переоборудовать собираются конструкции на 15 перекрестках в городе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в краевой столице уже идет работа по переобустройству светофоров. Места, где разместят новые секции, определили совместно с представителями ГИБДД.

Особое внимание при выполнении работы уделят так называемым очагам аварийности. Так называют места, где возникают ситуации, когда при движении на зеленый сигнал, водитель должен пропустить пешехода, который тоже переходит дорогу по зеленому сигналу. Но автолюбители не всегда соблюдают это правило.

Отметим также, что новые секции будут загораться вместе с разрешающим сигналом светофора. Таким образом, водителям собираются напоминать, что пешеходов нужно пропустить.