В Красноярске неизвестный бросил к машине председателя городского совета депутатов зажженную пиротехнику Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неизвестный бросил к машине председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной зажженную пиротехнику (предположительно, петарду). Сообщение об этом поступило сегодня, 19 февраля 2021 года, в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское». По предварительной информации, инцидент случился в Центральном районе, а точнее у здания городской администрации, где находится Горсовет. Вполне возможно, что целились не конкретно в машину председателя, а в первую попавшуюся, хотя может быть именно автомобиль Филюриной и был целенаправленным предметом. По предварительным данным, ни в ней, ни рядом никого не было.

- На месте происшествия работают полицейские. Пока известно, в результате применения пиротехники пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Наталья Фирюлина, спикер горсовета Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках проводимого комплекса оперативно- следственных действий, полицейские опрашивают возможных очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения. Личность бросившего петарду устанавливается.

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