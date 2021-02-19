В Красноярске приставы остановили на входе в суд женщину с турецкими клинками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приставы остановили на входе в суд женщину с турецкими клинками. По предварительным данным, посетительница собиралась подать документы и уверяла, что при ней нет колюще- режущих предметов. Однако металлодетектор выдал нарушительницу с головой – в ее сумочке нашли металлические предметы.

Как сообщили в пресс -службе УФССП России по Красноярскому краю, сумочку гражданки проверили и вытащили оттуда два турецких клинка. Женщина рассказала, что купила их в качестве подарков для мужа и сына.

На место происшествия вызвали полицейских. Им предстояло выяснить все обстоятельства произошедшего. В отношении женщины в итоге составили административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». За это правонарушение гражданке могут назначить штраф в сумме до одной тысячи рублей.

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