В Красноярском крае открыли обновленный Центр кинологической службы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае открыли обновленный Центр кинологической службы. Среди первых посетителей были представители СМИ. Им показали, чем занимаются полицейские-кинологи, а также продемонстрировали запаховые имитаторы запрещенных веществ, с которыми работают поисковые собаки.

- Гости посетили ветеринарную клинику, которая оборудована на территории ЦКС. Там оказывают помощь четвероногим полицейским. При необходимости предусмотрены условия даже для проведения хирургических операций питомцам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Также гостям показали один из уникальных методов идентификации человека по запаховому следу. К слову, новое здание ольфакторной лаборатории построили в минувшем году. В завершении перед посетителями выступил один из питомцев Центра кинологической службы, который неоднократно становился победителем в разных дисциплинах.