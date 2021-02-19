В Абакане местные жители приняли взрыв на угольном разрезе за землетрясение ФОТО: пресс-службе администрации Абакана

В Абакане местные жители приняли взрыв на угольном разрезе за землетрясение. Жалобы стали поступать в мэрию Абакана, накануне, 18 февраля. Об этом инциденте сообщили в пресс- службе городской администрации.

По предварительной информации, жители города стали сообщать о сильном взрыве, который слышен был на территории Абакана. Якобы случилось землетрясение. Однако, вскоре эту информацию опровергли в Алтае- Саянском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Согласно официальной информации, в 16:29 на территории республики Хакасия на одном из угольных разрезов произвели промышленный взрыв магнитудой 2.9.

Жителей столицы региона убедительно просили сохранять спокойствие. Излишний шум прекратиться по окончании работ.

Напомним, в экстренных ситуациях необходимо звонить по единому телефону «112».