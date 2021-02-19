Полицейские в Красноярском крае предложили всем миром выбрать имя для щенка служебной собаки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские в Красноярском крае предложили всем миром выбрать имя для щенка служебной собаки. Для этого объявили конкурс, итоги которого объявили 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пока щенку немецкой овчарки два месяца. С ним будут заниматься опытные кинологи. После необходимого цикла тренировок пес заступит на службу. Конкурс символично решили провести в преддверии 23 февраля.

Предложения и пожелания принимают через официальные аккаунты «Полиции Красноярья» в социальной сети. Там же в сети пройдет и голосование за лучший вариант клички для собаки. Автору имени, которое наберет больше всего голосов, представится возможность познакомиться с хвостатым правоохранителем и сфотографироваться с ним в обнимку. Жителей Красноярска и Красноярского края приглашают участвовать в конкурсе.