В Красноярске появится первый оригинальный «Двор-бульвар» ФОТО: аккаунт в Instagram Сергея Еремина

В Красноярске появится первый оригинальный «Двор-бульвар». Его обустроят в Солнечном. Об этом сообщил мэр краевой столицы Сергей Еремин.

- Получится неказенный проект, с человеческим лицом. Это просто суперидея, такого еще пока в нашем городе нет, так что жителям Солнечного предстоит стать первопроходцами, - прокомментировал градоначальник.

По задумке авторов проекта получится междворовое парковое кольцо, которое соединит дворы пешеходным бульваром. Предполагается, что он объединит многоквартирные дома на улицах 40 лет Победы и Славы, а сам бульвар будет в самом центре микрорайона.

Новое пространство адаптируют под маломобильные группы и для прогулок с колясками. К слову, при движении по бульвару, отдыхающие смогут найти для себя занятие по интересам, например, посмотреть концерт на летней сцене или провести время на спортивной площадке.