В Ачинске приступила к работе новый замглавы города Анжелика Балахашвили ФОТО: администрация Ачинска

В Ачинске с 17 февраля приступила к работе новый заместителя главы города Анжелика Балахашвили. Она будет курировать работу по общественно- правовым вопросам. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации Ачинска.

Для справки: Анжелика Георгиевна Балахашвили родилась 24 декабря 1979 года в Абакане республики Хакасия. Обучалась в Московском современном гуманитарном институте, окончила вуз в 2001 году, получила диплом по специальности «Юрист».

Анжелика Балахашвили преподавала правовые дисциплины в филиале Московского современного гуманитарного института в Абакане, училась в аспирантуре. В разные годы трудилась в коммерческих компаниях в качестве юриста. В 2006 году начала деятельность индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, практиковала в сфере оказания услуг в области права.