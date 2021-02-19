Полицейские в Красноярском крае спасли косулю Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские в Красноярском крае спасли косулю от собак. Лесное животное заметила жительница Балахты у ограды собственного дома. По предварительной информации, Она обратилась в дежурную часть и рассказала о том, что на зверя пытаются напасть собаки.

- На место происшествия выехали сотрудники Межмуниципального отдела. Прибыв к дому, они выяснили, что свидетельница происходящего отбила косулю у собак и спрятала ее в бане, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские осмотрели дикое животное. По внешним признакам, животное не пострадало. Правоохранители предположили, что олень выбился из сил, преодолевая сугробы, и случайно забрел в поселок. Они на руках вынесли животное из бани, погрузили его в служебный автомобиль и отвезли в лес. Животное благополучно отправилось на волю, в родные места.