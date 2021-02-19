В Красноярском крае осудили трех дезертиров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осудили трех дезертиров. По предварительной информации, двое военнослужащих в октябре 2020 года не явились на службу в воинскую часть, расположенную в Амурской области. Позже их нашли в одном из населенных пунктов Дзержинского района Красноярского края у родных.

Как сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного суда, беглым военнослужащим в качестве наказания назначили штраф в размере 20 и 18 тысяч рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

Еще одного сержант сбежал в Енисейск Красноярского края из Хабаровского края в августе 2020 года. Однако в ноябре того же года парень сам пришел в военную полицию, поэтому незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений прекратили. В качестве наказания ему назначили лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.