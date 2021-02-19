В Красноярском крае построят завод по глубокой переработке зерна ФОТО: правительство Красноярского края

В Красноярском крае построят завод по глубокой переработке зерна. Новое предприятие будет находиться в Шарыповском районе. Соглашение об этом подписали представители правительства региона и «Сибагро Биотех». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что строительство завода - это часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». На сегодняшний день закончились предпроектные работы и дана оценка социально-экономических эффектов совместно с СФУ. Шарыповский район выбрали, потому что здесь есть профицит зерновых, зато имеются мощности по энергообеспечению и кадровый потенциал.

Предприятий, обеспечивающих переработку зерна в регионе не было не было. Поэтому специалисты называют проект значимым не только в масштабах Красноярского края, но и России в целом. Производство планируют запустить в 2023 году.