В Красноярске с 21 сквере и на пяти улицах зажгутся новые фонари Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 21 сквере и на пяти улицах зажгутся новые фонари. Например, в планах наладить освещение на улицах Щербакова, Карамзина, Колхозная, Верхняя, Корнеева. В 2021 году новые фонари зажгутся в 21 сквере, которые для благоустройства выбрали сами жители. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

На сегодняшний день уже подготовили документацию для проведения работ, разработали сметы и проекты, искать подрядчиков через проведение торгов начнут в ближайшее время.

Отметим также, что в 2020 году современное освещение появилось на улицах Марата, Фрунзе, Словцова (от улицы Е. Стасовой до улицы Чернышева), а также на улицах Пролетарская, Геологическая от жилого дома № 6 до жилого дома № 18, Сибирская, Бебеля (от дома №55 до №57) и Вильского.