Сотрудники энергетических предприятий компании En+ Group проходят вакцинацию от коронавируса

Прививка защитит здоровье сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В компании En+ Group началась добровольная вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции. Около тысячи сотрудников энергетических активов En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, успешно прошли организованную вакцинацию от COVID-19.

En+ Group, основанная Олегом Дерипаска, запустила партнерскую программу с ведущими государственными медицинскими учреждениями в регионах присутствия для оперативной вакцинации сотрудников энергетических активов. Отметим, что вакцинация происходит на добровольной основе.

Желание поставить прививку изъявили более 3700 сотрудников всех энергетических предприятий компании.

- Здоровье и безопасность работников – сегодня наши главные ориентиры. En+ Group стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов, - подчеркнул Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. – Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов.

Добавим, что с марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в компании были организованы оперативный штаб и горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции компании на медицинскую помощь составили около 6 млрд рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.