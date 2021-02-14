ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза

В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. Россияне вернулись к активному кредитованию: серьезный рост начался еще в 4 квартале 2020 г., когда продажи потребкредитов выросли на 40%.

Жители Красноярского края оформили в январе текущего года 2,1 тысячи кредитов наличными на общую сумму 1,9 млрд рублей. Объем выдач превышает результат первого месяца 2020 года.

«Начало этого года ознаменовано восстановлением потребительской активности граждан – уже в январе выдачи кредитов наличными в разы превысили допандемийные значения. Ожидаем, что рост спроса на них продолжится, во многом, за счет нормализации экономической активности и борьбы с пандемией. Ключевым фактором в этом году также станет дальнейшая цифровизация бизнеса – в частности, ВТБ планирует выдавать дистанционно каждый второй кредит наличными, сделав кредитное предложение в ВТБ Онлайн более удобным и простым для пользователей. Рассчитываем, что это позволит на четверть увеличить объем кредитования по итогам 2021 года», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.