Красноярск может получить право провести финал Чемпионата России по хоккею с мячом

Ледовая Арена стадиона считается одной из лучших в мире Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск активно борется за право провести важный, финальный матч в Чемпионате России по хоккею с мячом. Конкурс на такую возможность выставила спортивная Федерация. Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края, уже подписал заявку на проведение игры.

Как сообщают в пресс-службе крайспорта, ледовая арена «Енисей» полностью соответствует всем заявленным требованиям и считается одной из лучших в мире.

Решающая игра состоится 21 марта, у красноярского клуба «Енисей» есть все шансы попасть в финал.

- Мы подали заявку, вчера я подписал письмо на проведение финального матча чемпионата России по хоккею с мячом в Красноярске. Мы надеемся, что Федерация нас поддержит и очень надеемся, что наш «Енисей» доберётся до финала, - заявил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев