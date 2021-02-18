«Осталась без судна за 200 000»: в Красноярске обокрали начальницу отдела налоговой службы

Похитителю грозит довольно серьезное наказание Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске своего судна лишилась начальница одного из отделов налоговой службы. У девушки похитили её средство передвижение стоимостью 200 000 рублей. В отношении неизвестных возбудили уголовное дело. Об этом "Комсомольской правде"-Красноярск стало известно из собственных источников.

Точную дату, когда судно было украдено, пока установить не удалось. Известно лишь то, что это примерно произошло в период с ноября по декабрь 2020 года.

Злоумышленник воспользовался тем, что на базе, где зимовало маломерное судно, не было видеонаблюдения. За действиями похитителя никто не наблюдал, и он спокойненько себе увел припаркованный транспорт. Пострадавшая, обнаружив пропажу, обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Кража, совершенная со значительным причинением ущерба гражданину» п.В ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, ожидающее похитителя довольно серьезное – до 5 лет лишения свободы.