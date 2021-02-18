К «Бессмертному полку» в Красноярске может присоединиться «Медицинский батальон»

Медики ВОВ будут представлены отдельной колонной Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году у красноярского «Бессмертного полка» может появиться «Медицинский батальон». Такое предложение внесла инициативная группа, состоящая из общественных организаций и медицинского сообщества, организаторам патриотической акции.

В планах привлечь к акции студентов-медиков. Они пронесут портреты красноярских работников медицины, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также к ним могут присоединиться родственники ветеранов-медиков, внесших свой вклад в Победу.

- Медицинские работники во время Великой Отечественной войны совершили такой же подвиг, как и все бойцы. Под огнем они выносили с поля раненых, лечили и возвращали их в строй. Примерно 72% раненых и 90% больных после лечения продолжили сражаться за родину – это около 17 миллионов человек. Шествие медицинского батальона позволит нам достойно почтить память наших родных, наших преподавателей, участвовавших в Великой Отечественной войне и внесших неоценимый вклад в Великую Победу, - рассказал главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.

Эту идею поддерживает и красноярский руководитель движения «Бессмертный полк» в Красноярском крае Серафима Аксельрод:

- Мы должны хранить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Медицинские работники на фронте и в тылу, от санитаров до врачей, вернули не только к жизни, но и на фронт боеспособных солдат, которые завоевали нам победу. Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести акцию в традиционном формате.