В Красноярске пьяный мужчина, выбросивший кошку из-за ненависти в мусоропровод, получил год условно

Коту пришлось делать операцию, чтобы он поправился Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили жителя города за жесткое обращение с животными. Мужчине, выбросившему кошку в мусоропровод, вынесли обвинительный приговор. Как сообщают в МВД, кошка получила серьезные увечья.

Оказалось, что ранее судимый 35-летний житель краевого центра был пьян, а животное просто попалось ему под руку. В порыве хулиганских побуждений, мужчина схватил соседскую кошку и закинул её в мусоропровод. Все это проходило на 7 этаже общежития в Железнодорожном районе.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции предъявили обвинение по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными». Мировой суд вынес приговор и назначил мужчине 1 год лишения свободы условно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что местный житель решил отомстить своей соседке и выбросил её домашнее животное, которое оказалось покалеченным.