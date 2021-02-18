«Делаем все возможное и невозможное»: красноярский мэр попросил перетерпеть снегопады

Глава города говорит, что дорожники работают круглыми сутками Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, в инстаграме Сергея Ерёмина появилось видеообращение к жителям Красноярска. Глава города посетовал на погодные условия и попросил горожан немного потерпеть. Как заявляет мэр, дорожники работают круглыми сутками.

- Буквально вчера сутки бились – выпала месячная норма осадков. Сегодня уже снег вновь валит… Вчера весь февраль встретили, сегодня, вероятно, весь март встретим. Синички только, может быть, напоминают, что скоро весна, - сообщает мэр Красноярска.

Ерёмин отмечает, что коммунальные службы работают круглосуточно, на износ.

- Делаем всё возможное и невозможное, - подытоживает глава.

Накануне Сергей Ерёмин отчитался губернатору о проделанной работе. Оказалось, что раньше максимум вывозили 4 000 кубометров снега в сутки, но в прошлые выходные коммунальщики утроили свой рекорд – вывезли 12.

В связи с аномальным количеством снега, Александр Усс предложил мэру проработать план ударнои мобилизации коммунальных служб в подобных ситуациях и рассмотреть вопрос закупки дополнительнои техники для уборки снега.