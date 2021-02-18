Енисейский директор школы присвоила себе 430 000 рублей из бюджета

Теперь злоумышленнице грозит реальный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске обнаружили, что директор одной из школ присваивает себе бюджетные средства. Полученные путем махинаций с заработной платой 430 000 рублей руководитель потратила на своё усмотрение. Как сообщают в МВД, женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Оказалось, что предприимчивый директор фиктивно приняла на работу свою знакомую, которая не исполняла обязанности, но регулярно получала заработную плату. Вся эта история длилась с сентября 2016 года по январь 2019 года. За это время руководитель успела получить 430 000 рублей из бюджета.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в совершенном преступлении в соответствии с частью 3 статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудница раскаивается и признается в содеянном.