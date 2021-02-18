В Хакасии ограбили труп, пока его везли с места ДТП

Ущерб причинен на сумму 12 500 рублей

В Хакасии мужчина решил ограбить труп женщины, погибшей в ДТП. Свои намерения он осуществил, когда перевозил тело. О пропаже тут же сообщили в дежурную часть полиции. Как сообщают в пресс-службе МВД, злоумышленник снял с мёртвой обручальное кольцо и золотую цепочку с кулоном. Все изделия были из золота.

Полицейские оперативно смогли установить личность подозреваемого, но к моменту задержания, мужчина 1985 года рождения похищенное кольцо уже успел сдать в ломбард. Цепочку с кулоном нашли у него дома. Сумма ущерба составила 12 500 рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная со значительным ущербом» п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Теперь обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.